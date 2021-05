Dramatická situace na D8, na niž ve středu upozornila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková, nastala v noci na sobotu. Na tísňovou linku policie volalo hned několik řidičů, kteří museli uhýbat dodávce řítící se v protisměru. Do akce okamžitě vyjela hlídka z dálničního oddělení v Nové Vsi, informovala mluvčí.

Překvapivé zjištění i vysvětlení

„Policisté s "rozblikaným" služebním vozem projížděli inkriminovanými úseky dálnice, kde měl být řidič viděn, přičemž na 24. kilometru se proti nim řidič bílé dodávky skutečně objevil,“ konstatovala Suchánková. „Ani policejní auto nevyvedlo řidiče z míry; snažil se je objet a pokračovat v protisměrné jízdě dál. V tom mu již ale muži zákona zabránili zatarasením cesty,“ přiblížila policistka, jak se události vyvíjely. Pak následovala dechová zkouška – přičemž se ukázalo, že do tří promile chybí jen pár setin.

Vyslýchat muže z Ukrajiny podezřelého ze spáchání trestného činu nebylo v tomto stavu možné – a tak nejprve putoval do cely, aby se prospal. Teprve s odstupem se pak policisté dozvěděli, co dotyčný vlastně prováděl. Vyrazil z Prahy a namířeno měl do Roudnice nad Labem. To jel ve správném pásu – a v pořádku dojel až k místu, kde měl dálnici opustit. Jenže exit 29 vlivem opilosti přejel. Zhruba na 30. kilometru se rozhodl otočit a onen kilometr zpět k exitu 29 dojet protisměrem. „Nicméně kvůli snížené pozornosti v důsledku opilosti opět tento exit minul, a tak v protisměrné jízdě pokračoval dál,“ konstatovala, co cizinec pod Řípem, kolem pomezí Mělnicka Litoměřicka, vlastně prováděl.

Naštěstí nezpůsobil žádnou nehodu – i tak však je stíhán jak pro ohrožení pod vlivem návykové látky, tak pro obecné ohrožení z nedbalosti. „Jeho jednání pak soud může případně "ohodnotit" až dvouletým trestem odnětí svobody,“ upozornila Suchánková, jaký trest může být ve hře.

Vozidla v protisměru nejsou ojedinělá

Jízda po dálnici v protisměru bohužel není ve středních Čechách výjimkou – a ne vždy se to přihodí (jak se často soudí) řidičům v seniorském věku, které zmatou nájezdy na dálnici. Od začátku roku, tedy za první čtyři měsíce, policisté v kraji dostali od řidičů dvě desítky takových oznámení. „Ne všechna se potvrdila – a naopak ne všechna skončila tak jako tento zatím poslední případ: bez střetů s dalšími vozidly či ztrát na životech,“ konstatovala.

Letos zatím nejvíc šokoval motorkář, který, najel do náruče smrti, když se snažil zmizet policejní hlídce. Stalo se to ve středu 14. dubna na 5. kilometru plzeňské dálnice D5, kde hodinu po poledni chtěli policisté řešit zběsilou jízdu 41letého motocyklisty. Ten sice zastavil, avšak hned se zase rozjel – zřejmě kvůli blokaci svého řidičského oprávnění – a snažil se ujet protisměrem. Zemřel při čelním nárazu do dodávky. V září 2018 zase vyvolala pozornost noční nehoda na dálnici D11, a to jak dvěma zmařenými životy (zemřeli viník střetu i řidič protijedoucí dodávky), tak tím, že do protisměru najel člen známé kolotočářské rodiny. Později toxikologické testy ukázaly, že měl v krvi přes tři promile alkoholu a kokain.

Za „obyčejné“ vjetí do protisměru hrozí ve správním řízení pokuta ve výši od pěti do deseti tisíc korun, zákaz řízení na půl roku až rok plus sedm trestných bodů. Pokud dojde k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, či dokonce k nehodě, věc se zpravidla posuzuje jako nedbalostní trestný čin a řeší ji soud: jako obecné ohrožení z nedbalosti, případně třeba i ublížení na zdraví. „Za spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti či obecného ohrožení z nedbalosti může hrozit uvěznění až na deset let,“ upozornila Suchánková.

Jak reagovat na auto jedoucí v protisměru?

- Řidič, který zjistí, že vjel na dálnici v protisměru, se okamžitě musí pro protijedoucí řidiče „zviditelnit“: rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně musí s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici. Ihned nato musí informovat policii a následně vyčkat do jejího příjezdu. Rozhodně je třeba vyvarovat se jakýchkoliv pokusů o otáčení se, couvání zpět a podobně. Řidič i případní spolucestující musí na příjezd policistů vyčkat chráněni svodidly mimo těleso dálnice.



- Na dálnicích D1 a D5 (a rovněž na D2) existuje systém detekce vozidel jedoucích v protisměru: čidla jsou nainstalována na mýtných branách. Jakmile zaregistrují vůz jedoucí nesprávným směrem, spustí poplach v ostravské centrále Národního dopravního informačního centra Ředitelství silnic a dálnic ČR. Operátoři po něm začnou ihned pátrat pomocí dohledových kamer, současně informují policii a záchranný systém. Ostatní řidiči jsou neprodleně informováni varovným nápisem na infotabulích v úseku před místem incidentu i prostřednictvím dopravního zpravodajství.



- Šoféři, k nimž se dostane varování o vozidle v protisměru, by měli zvýšit pozornost, snížit rychlost jízdy, nepředjíždět, zařadit se do pravého pruhu a zvětšit vzájemné odstupy. Pokud je to jen trochu možné, bude nejlepším řešením do odvolání nebezpečí vyčkat na nejbližším parkovišti.



- Řidiči, kteří potkají vozidlo jedoucí po dálnici v protisměru, by rozhodně měli ihned informovat Policii ČR (voláním na tísňovou linku 158).



Zdroj: Roman Budský, platforma Vize nula