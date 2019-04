Rozhodnutí o tom, že za skácení stromů na koleje, do nichž pak dvakrát najely osobní vlaky – naštěstí se nikomu nic nestalo – si má senior odpykat za mřížemi čtyři roky, v úterý potvrdil odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Součástí verdiktu, který je již pravomocný, je rovněž rozhodnutí o náhradě způsobené škody a ochranném psychiatrickém léčení v ambulantní formě.

K útokům na železnici spáchaným v červnu a červenci 2017 u Bakova nad Jizerou a Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku, u nichž se neumělými nápisy snažil vyvolat zdání, že jde o dílo islámských radikálů, se Balda přiznal. Vysvětloval, že tímto způsobem chtěl burcovat veřejnost a varovat před možnými nebezpečími, která si spojoval s muslimskou migrací. Ze stejných pohnutek také pomocí počítače a domácí tiskárny vyrobil letáky s údajnými hrozbami muslimských džihádistů, které pak vylepoval i házel lidem do schránek na různých místech středních Čech, Liberecka a v Praze; jeden také poslal do redakce televize Prima.

U soudů vysvětloval, že aniž se s kýmkoli poradil nebo se někomu svěřil, k těmto činům se odhodlal pod vlivem zpráv z médií, debat s podobně smýšlejícími přáteli a četby jimi přeposílaných e-mailů – přičemž velký vliv prý mělo i to, že se mu opakovaně zdály děsivé sny o vlně migrantů valících se do naší země. „Nechtěl jsem nikomu ublížit – jen vyvolat strach,“ zdůrazňoval vazebně stíhaný senior, který také na protest proti migraci skládal angažované písně, jež i sám zpíval za doprovodu harmoniky. Zdůrazňoval, že nechtěl ani vyvolávat nenávist: jen otevírat lidem oči a varovat před nebezpečím. Poté, co o svém chování popřemýšlel ve vazební cele, uznával v jednání síni, že jeho počínání byla chyba.

Proti trestu, již krajským soudem vyměřeným pod hranicí sazby stanovené trestním zákoníkem, se odvolal pouze obžalovaný. Obhajoba se u vrchního soudu snažila prosadit změnu právní kvalifikace z teroristického útoku na jiný trestný čin – nejspíš na obecné ohrožení – avšak neúspěšně.