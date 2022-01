Sousedy vylekal mladík se zbraní na airsoft. Došla si pro něj zásahovka

Redakce

Rozruch v domě nastal kvůli zbrani v rukou jednoho z nájemníků náramný – nakonec se ale nikomu nic nestalo. A ukázalo se, že bezprostřední nebezpečí ani nehrozilo. To ale obyvatelé panelového domu v Kralupech nad Vltavou nemohli vědět ve chvíli, kdy ve středu odpoledne volali na pomoc policisty. Jejich sdělení bylo znepokojivé. Ozbrojený soused se pohybuje po baráku – a vypadá to, že by mohl střílet!

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora