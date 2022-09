Dvojice zvolila drsné praktiky pro vymáhání dluhu. „Poškozený 44letý muž měl ženě dlužit částku necelých čtyřicet tisíc korun, kterou chtěla žena okamžitě vrátit, proto se s poškozeným domluvila na schůzce, již do telefonu poškozenému ale bylo vyhrožováno a požadováno vrácení ne čtyřicet, ale téměř 170 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Poškozený na smluvené místo dorazil, aby se dohodl, kdy a jak, případně v jakých splátkách peníze vrátí. „To se ale ženě a jejímu doprovodu nelíbilo a po poškozeném začali vyžadovat částku ve výši téměř sto sedmdesát tisíc korun, a to do druhého dne. Když poškozený odmítl takové peníze vydat, začal mu obviněný vyhrožovat zabitím a újmou na zdraví, to umocnil i ukázáním zbraně, kterou měl při sobě,“ dodal Truxa.

Poškozený si celou situaci nahrával, avšak při jeho odchodu ze schůzky to zjistil obviněný, který mu tašku s mobilním telefonem vytrhl a zahodil do vody, posléze pokračoval ve výhrůžkách.

Obviněný muž i žena byli v minulosti opakovaně trestáni pro majetkovou trestnou činnost. Obviněný skončil ve vazební věznici a hrozí mu desetileté vězení. Žena je stíhána na svobodě.