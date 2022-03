Dvě nabouraná auta, 3,4 promile. Muž přišel o řidičák, hrozí mu vězení

Nad poškozeními svých aut, o něž v Kralupech nad Vltavou zavadil řidič snažící se zacouvat na parkovací místo, jejich řidiči nakonec vlastně mávli rukou – přivolaní policisté ale případem nikoli. Pětačtyřicetiletému muži nejenom na místě odebrali řidičák, ale také zahájili trestní stíhání, jehož výsledkem může být v případě odsouzení i pobyt za mřížemi v trvání od šesti měsíců do tří let. Plus pokuta a zákaz řízení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv