Daleko k ní ale k ní nemuselo být třeba v případě 27leté cizinky za volantem passatu, která hlídce z kralupského obvodního oddělení nadýchala téměř dvě promile. Policisté ji kontrolovali v úterý 20. dubna krátce po půlnoci na polní cestě mezi obcemi Kozomín a Chvatěruby. A to, že před jízdou pila, se dalo poznat už čichem. Opakovaná dechová zkouška podezření potvrdila: naměřené hodnoty se přibližovaly ke dvěma promile. Což řidička nijak nezpochybňovala. „Lékařské vyšetření nepožadovala,“ konstatovala mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Připomněla, že žena putovala na služebnu, protože navíc nebyla schopna prokázat svoji totožnost.

Přes jedno promile pak nadýchala 43letá žena za volantem Fordu Focus, kterou v sobotu 24. dubna tři hodiny po půlnoci zastavili při průjezdu vesnicí Vavřineč u Malého Újezdu policisté z hlídkové služby. Ani ona neměla proti výsledku námitky. „S naměřenými hodnotami na místě souhlasila a po řádném poučení lékařské vyšetření spojené s odběrem krve a moči nepožadovala,“ uvedla Johnová.

Případy, kdy řidiči při silniční kontrole nadýchají přes jedno promile, řeší policie jako podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Věc projednává soud, zpravidla ve zkráceném přípravném řízení, a pachatel se může divit: za „pár sklenek“, kdy se „nic nestalo“, hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest i zákaz činnosti.

Johnová v té souvislosti připomíná, že alkohol je drogou legální a společensky tolerovanou – a tudíž všudypřítomnou. A lidé mají tendenci rizika podceňovat, když přece „pijí jen pivo“, „je to jenom desítka“, „jednoho panáka ani necítí“ a mají pocit, že „jsou úplně v pohodě“. Skutečný stav si neuvědomují, stejně jako to, že účinek se mění během času a v závislosti na vypitém množství. Zprvu je to stimulant nakopávající člověka energií a sebevědomím, pak přichází útlum. Přičemž žádná z těchto fází za volant nepatří; stejně jako za řidítka. Navíc je třeba mít na paměti, že alkohol významně ovlivňuje vnímání i odhad vzdálenosti, narušuje schopnost koordinace, rychlost reakce úsudek. Bohužel právě v tom, směru, že člověk, který popil, ztrácí schopnost rizika správně vyhodnotit i rozpoznávat. A naopak u mnohých rostou sklony k agresi. „Alkohol odbourává zábrany – a tak se z tichých plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci,“ varuje Johnová.

Zhoubný vliv alkoholu na řidiče

- Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním nebo kolem, má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí. Je tak velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí.

- Člověk, který má upito, si více věří. Jeho rozjařenost a sebevědomí mají za následek, že více riskuje, jede rychleji, rozpálí to na rovince, řeže zatáčky. Má pocit, že mu řízení perfektně jde (a je z toho v euforii). Možná nebezpečí si nepřipouští, jeho zábrany padly. Zkreslené vnímání si neuvědomuje, připadá si „normálně“ – ba ještě mnohem lépe a schopněji, než normálně.

- Tělo ani mysl nefungují stejně jako ve střízlivém stavu. Stává se, že řidič chybně šlápne, jeho pohyby volantem mohou být neadekvátní situaci, špatně odhadne vzdálenost či přiměřenou rychlost – a navíc vlivem tunelového vidění plně nevnímá, co se děje kolem. V případě nenadálé události reaguje přehnanou silou (dupne na brzdu příliš zhurta, strhne volant) – avšak mnohem později než střízlivý řidič.

Zdroj: Markéta Johnová, Policie ČR Mělník