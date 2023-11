„Poté jí údajný pracovník banky nabízel ještě založení nového účtu a zprostředkování úvěru, to už ale žena odmítla a v té chvíli pojala i podezření, že se stala obětí podvodníka a hovor ukončila,“ popsal policejní mluvčí Pavel Truxa.

Že se skutečné stala obětí podvodu zjistila, když si vše ověřila u své banky. Poté se obrátila na policii.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Za to pachateli, v případě dopadení a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

Policie radí:

- sami si u své banky ověřte, zda se informace, které vám údajný zaměstnanec po telefonu sděluje, zakládají na pravdě. Nejlépe zajděte do své banky a tam si vše ověřte. Po telefonu žádné cizí osobě informace ke svému účtu nesdělujte a v případě nejasností si sami zavolejte do své banky, jejíž telefonní číslo naleznete na oficiálních internetových stránkách.

- neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte

- neposkytujte žádné vaše osobní informace neznámým lidem nebo informace o vašem internetovém bankovnictví

- pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku

- nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte nikomu kopie osobních dokladů

Zdroj: PČR