Zfalšování dokladů prověřuje policie

Byť na jeho práci to podle svědectví některých kolegů nebylo poznat a fungoval bezproblémově, zaměstnavatelům dotyčný předložil vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru praktická sestra, ačkoli se ve skutečnosti připravoval na dráhu zubního technika. Doklad o následném studiu na vysoké škole v Německu se ještě prověřuje. Nicméně kvůli podezření, že se prokazoval zfalšovaným maturitním vysvědčením, zaměstnavatelé – nyní již bývalí zaměstnavatelé – podali trestní oznámení. A spolupráci s ním v minulém týdnu ukončily motolská nemocnice v Praze, asociace provozující stanoviště záchranné služby v Kralupech nad Vltavou i firma z Rudné poskytující zdravotnickou asistenci.

Se záchrankou v Kralupech jezdil falešný zdravotník. Pracoval i v Motole

Tohle jsou podrobnosti k případu, o nichž náměstek Pavlík Deníku řekl, že zatím zná pouze z médií. O samotné kauze se dozvěděl ve středu 23. listopadu jen krátce předtím, než se informace o překvapujícím odhalení rozletěly internetem. Připomíná však, že počátek kauzy byl trochu jiný, než se píše. Dostal informace, že na nesrovnalosti v dokladech se přišlo v rámci běžného úředního postupu; na rozdíl od mediální verze tedy nešlo o odhalení jednoho ze zaměstnavatelů. Konkrétnější však v této souvislosti být nechtěl.

V návaznosti na tento případ bude kraj důsledně dohlížet, zda se zaměstnavatelé ve zdravotnictví chovají podle pravidel. „Budeme kontrolovat nastavené procesy u všech poskytovatelů zdravotní péče,“ ujišťuje Pavlík, že to, co se stalo, nezůstane bez odezvy – a je třeba pohlídat, aby se něco podobného nemohlo opakovat.

Sám pro sebe, jak Pavlík řekl Deníku, vyvozuje závěr, že se chyba stala – a pro příště se jí je třeba vyvarovat. „Lidsky to vnímám, že je průšvih, když někdo zachraňuje životy – asi jich skutečně desítky i zachránil – a tváří se jako odborník, kterým není,“ míní. Zdůraznil však, že to jsou závěry, k nimž nemá v ruce patřičný podklad. „Oficiálně mohu říci jen to, že vycházím ze zpráv v médiích; vyvozuji závěry z toho, co jsem se dozvěděl ve veřejném prostoru,“ konstatoval.

Více zřejmě řekne až policie

Třeba záchranáři z Kralup se podle informací Deníku řešením situace intenzivně zabývají. Potřebu svěřovat se s tím navenek ale necítí. „Z důvodů nárůstu dotazů ke kauze medializované v minulých dnech uvádíme, že Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou nebude poskytovat žádné další informace s ohledem na podniknuté právní kroky a probíhající trestní řízení,“ sdělila Deníku mluvčí Petra Homolová.

Náměstek hejtmanky Pavlík ke stanovišti záchranářů v Kralupech uvedl, že v souvislosti s jeho prací nezaznamenal výhrady – s výjimkou jednoho nepodepsaného podnětu. Při následném prověřování se anonymní tvrzení neprokázala.