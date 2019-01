Kladno /OD SOUSEDŮ/- Nepříjemný šok zažila pracovnice herny na kladenské pěší zóně, kterou přepadl v ranních hodinách neznámý pachatel.

Výherní automat. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Nikol Ježková

Kladenští kriminalisté na základě oznámení prošetřují případ loupežného přepadení herny, ke kterému došlo poslední den roku před 5. hodinou v Kladně, v ulici T. G. Masaryka.

"Částečně maskovaný pachatel vnikl do herny, obsluhu strčil za dveře, odcizil dvě kasírtašky s finanční hotovostí necelých 30 tisíc korun a z místa činu odešel. Při přepadení nedošlo k žádnému zranění. Dle popisu se jedná o asi dvacetiletého muže, 175 cm vysokéhos ruským přízvukem.Mladík byl oděn do tmavé mikiny s kapucí, kterou měl přetaženou do očí, přes ústa měl vytažený tmavý rolák, který mu částečně zakrýval obličej, tmavé pletené rukavice a batoh," řekla kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.