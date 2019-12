Bude nějaký problém. V tom měli policisté z Odoleny Vody na Praze-východ jasno hned, jakmile v neděli čtyři hodiny po půlnoci zastavili v Měšicích auto k silniční kontrole. A nebylo možno přehlédnout, jak se řidič bleskově vytratil od volantu: poté, co auto zastavilo, spolujezdkyně vystoupila – a šofér se přesunul na její místo.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Nešlo však o manévr, který by mu mohl pomoci. Ukázalo se, že jde o hledaného muže, figurujícího v celostátním pátrání, který navíc usedl za volant navzdory platnému zákazu řízení. Třiadvacetiletý muž se sice snažil hlídku přesvědčovat, že on neřídil, nic platné to však nebylo. A pak už policejní databáze prozradily všechno o tom, co je zač.