Dvojí nic nakonec přinesla nevydařená koupě auta, které si zájemce předloni pořídil v Kralupech nad Vltavou. I když mu prodávající žena v létě roku 2019 vozidlo předala, muž nakonec dopadl tak, že nemá ani co zaparkovat, ani co utrácet. S odstupem se věcí začali zabývat mělničtí kriminalisté – a podezřelou nyní obvinili z podvodu. Navíc i z maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Pěkně z ruky do ruky. Tak jsou zvyklí obchodovat lidé, které ostražitost nutí dávat si pozor, aby někomu nesedli na lep. Ani to však někdy nestačí – stejně jako vždycky neplatí, že co je psáno, to je dáno. Na počátku se přitom zdálo vše bezproblémové. Zájemce o ojetý vůz značky Renault a 32letá majitelka si plácli. On jí na místě předal dojednanou částku 23 tisíc korun a ona jemu auto, připomněla začátek dlouhých tahanic mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. „S ženou se domluvil, že mu dodatečně poštou pošle plnou moc, aby mohl nechat auto přepsat na sebe. Obviněná to však neudělala ani přes četné urgence,“ přiblížila další vývoj.