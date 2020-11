Kvůli krádeži s dvoutisícovou škodou do cely vazební věznice? Ano! A za sedm stovek? Jakbysmet. Na dvě rozhodnutí okresního soudu upozornila mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Navíc s tím, že soud ještě dotyčným může přilípnout pořádné flastry. Krást v době koronavirových opatření je totiž daleko rizikovější než kdy jindy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

V obou případech šlo o zlodějské výpravy do obchodů, jichž se dopustili muži, kteří něco podobného nedělali poprvé. Oba již v uplynulých třech letech byli za takovéto skutky odsouzeni. Nyní však může být ve hře podstatně tvrdší sankce, upozornila Johnová. Za krádež spáchanou v době nouzového stavu lze vyměřit trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Byť jde o čin, který by za běžných okolností byl vzhledem k hodnotě kořisti „pouhým“ přestupkem.