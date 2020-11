Projednávání případu Lánská obora, kdy měl údajně šéf Lesní správy Lány Miloš Balák zvýhodnit firmu Energie – stavební a báňská při získávání veřejné zakázky II. etapa stabilizace a odvodnění svahů vodní nádrže Klíčava za více než 200 milionů korun, se protáhne. Ještě v pátek 20. listopadu je na programu čtení výpovědí, poté bude jednání odročeno na leden. Informoval o tom soudce Petr Sedlařík. Důvodem je současná epidemiologická situace. Kvůli nařízené karanténě se totiž k soudu nemohou dostavit někteří svědci a nelze je tedy vyslechnout.

„Přesný program jednání budeme dolaďovat,“ reagoval na dotaz Deníku Petr Sedlařík.

Ve čtvrtek pak u kladenského okresního soudu vypovídal soudní znalec Bedřich Malý. Ačkoliv při předchozích jednáních projektanti mluvili o náročnosti stavby, podle znalce Bedřicha Malého to bylo ale pouze právě z pohledu vypracování samotného projektu, kdy se jednalo o vymýšlení postupu prací. Samotná realizace už tak technicky náročná rozhodně nebyla.

„Zakázku by zvládly i menší stavební firmy bez speciálních kvalifikačních předpokladů. Spíše by dodavatelé, kteří by se o zakázku ucházeli a popřípadě by ji chtěli získat, by museli zvažovat ekonomii samotné zakázky; zda mají v blízkosti pobočku, zda by se neprodražilo stěhování techniky, její převoz a podobně. Opravdu se nejednalo o nic zvláštního, co by menší firmy nezvládly,“ vypověděl znalec Bedřich Malý.

Z předchozích soudních jednání pak vyšlo mimo jiné najevo, že vítězná firma tendru na druhou etapu stabilizace svahů Energie – stavební a báňská měla k dispozici projektovou dokumentaci. Tu následně zcela nestandardně na popud Libora Tkadlece poslal projektant k rukám rozpočtáře firmy. Proč se tak stalo vysvětlil Libor Tkadlec u soudu následovně: „S počítačem si příliš nerozumím. Nejednalo se o finální verzi dokumentace a ani rozpočtu. Nic jsem s rozpočtem nedělal.“

Miloš Balák, který je v kauze hlavní obžalovaný, vinu od samotného začátku, tedy od roku 2017, popírá a vše označuje za lež. Deníku v reakci na policejní razii tehdy sdělil, že věc vnímá i jako politickou záležitost.