Několik nových případů vloupání tam kriminalisté prošetřují, avšak žádný se stylem provedení nepodobá činům připisovaným zatím neznámé skupině maskovaných pachatelů, kteří v této oblasti řádili během podzimních měsíců i na sklonku uplynulého roku; včetně Štědrého dne i silvestrovsko-novoroční noci.

Třiašedesát případů. Či dvojnásobek?

„Od 1. ledna nový případ neevidujeme,“ konstatoval Krejčí v souvislosti s touto skupinou. Počet vloupání, která mají společné to, že pachatelé udeřili většinou krátce po setmění – tedy nikoli uprostřed noci, ale vpodvečer – a vybírali si domy, jež krátkodobě zůstaly prázdné, vyčíslil na teritoriu územního odboru středočeské policie Praha-venkov: Jih na 63. Celkově na celém území středních Čech jde o 123 případů, kdy by po vyhodnocení poznatků z jednotlivých míst činu bylo možno uvažovat o nějaké souvislosti s gangem, kvůli jehož řádění lidé zvláště v Jesenici a okolí začali měnit své návyky. Houfně začali nakupovat zabezpečovací systémy, sami hlídají a přes sociální sítě si vyměňují své poznatky; v Osnici si dokonce najali bezpečnostní agenturu.

Taková jsou nejkonkrétnější fakta; vše ostatní se zatím pohybuje v rovině spekulací. Od konce loňského roku se podle slov Krejčího „nezměnil počet skutků ani objasněnost“. Policie přijala řadu opatření včetně viditelného posílení hlídkové činnosti, nicméně vloupačky (avšak jiného charakteru) v regionu to úplně nezastavilo. Z toho policejní manažeři odvozují, že jediným lékem pro nejhůře napadenou oblast není razantní navýšení počtu policistů, po čemž halasně volají tamní starostové. Nyní je v této oblasti vidět policejní hlídky velmi často – i díky výpomoci jak kolegů z dalších územních odborů ve středních Čechách, tak z jiných krajů – a přece to zloděje neodradilo.

Opatření, o nichž se nemluví

Po ještě donedávna aktivním gangu však jako by se slehla zem – přičemž nedostatek stop ani neopravňuje k závěru, zda skutečně šlo o skupinu jedinou. A spolupráce s kolegy v dalších krajích i státech zatím nedává žádný důvod k domněnkám, že by se pachatelé přesunuli kamkoli jinam. To, že zatím blíže neznámá skupina s krádežemi přestala, dává vedení středočeské policie do souvislosti s přijetím opatření, jež na rozdíl od posílení hlídkové činnosti nejsou pro laiky viditelná – a o nichž se policisté blíže nechtějí šířit. Krejčí je označil jako „nadstandardní“ a „účinná“.

Sdílnější není ani středočeský policejní ředitel Václav Kučera. „Hodně prostředků bylo nasazeno skrytě, které prezentovat nebudu,“ konstatoval. Míní, že kdyby policisté nevrhli do ulic masivní počet uniforem, po jejichž nasazení volali občané i představitelé samospráv, mohli kriminalisté přijít na stopu pachatelů snáz. „Bylo by ale neseriózní čekat, až vykradou někoho dalšího, jen proto, abychom je chytili,“ řekl v pátek Kučera. Jinými slovy: policejní detektivové byli na čekané, ale mimořádné nasazení hlídek jim kořist vyplašilo.

Náměstek Krejčí také poznamenal, že od počátku letošního roku se obyvatelé postiženého regionu začali starat o své nemovitosti i okolí „daleko svědomitěji“; aktivně hlásí vše, co se jim jeví podezřelé. Na konkrétní odpovědi od policie si však zatím musí počkat: ta může jen konstatovat, že je stále ve fázi prověřování jednotlivých skutků a vyhodnocování stop.

Případy vloupaček na jih od Prahy

Rok Krádeže vloupáním Z toho do rodinných domů 2015 718 131 2016 608 117 2017 449 99 2018 341 100 2019 498 172

Zdroj: Policie ČR; údaje pro územní odbor Praha-venkov: Jih