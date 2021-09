„Do bezpečnostního opatření bylo nasazeno téměř 80 policistů z pořádkové a dopravní policie, společně s kolegy z oddělení služební kynologie a hipologie, kteří dohlíželi na bezpečnost účastníků,“ připomněl Truxa, že policisté vzali během vinobraní do služby i čtyřnohé pomocníky – a to nejen psy, ale i koně.

Největším problémem Mělnického vinobraní se stal případ výtržnictví spojený i s fyzickým napadením ženy, jež následně potřebovala ošetření v nemocnici. Tak policejní mluvčí Pavel Truxa vidí třídenní víkendovou akci, jež jako tradiční svátek burčáku a vína přilákala do Mělníka kolem 25 tisíc návštěvníků. Jinak se vinobraní obešlo bez větších komplikací, konstatoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.