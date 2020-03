Ve sběrnách surovin končily nové komponenty určené pro auta, jež čtveřice pracovníků firmy na Praze-východ kradla svému zaměstnavateli – a podle předchozí domluvy „dodávala“ se vším obeznámeným odběratelům, s nimiž se pak dělila o peníze. Tak případ, který krajští kriminalisté spojují s několikamilionovou škodou, shrnula mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Zaměstnanci způsobili společnosti, pro kterou pracovali, několikamiliónové škody. Kradli a následně rozprodávali komponenty do vozidel. Hrozí jim až desetileté tresty. | Foto: Policie ČR

Čeho se podezřelí ve věku 34, 36, 38 a 46 let dopouštěli, rozkrývali policejní detektivové v rámci akce s krycím názvem Kata. Nikoli pojmenované podle rostliny s omamnými účinky, či snad podle prvků bojových sportů; označení pochází ze slova „katalyzátor“. Právě na katalyzátory se totiž zaměstnanci společnosti vyrábějící komponenty pro osobní auta zaměřili. „Přímo z výrobní haly postupně „odkláněli“ keramické náplně do katalyzátorů, v prvním případě 244, v druhém přes dvě stě kusů, které následně vyváželi z firmy, skládali poblíž oplocení – a odtud je odváželi do sběrných surovin, kde je vykupovali dobře obeznámení majitelé provozovny,“ shrnula Suchánková podstatu zlodějské finty. Upozornila, že majitelé sběrny vypláceli za jeden katalyzátor za dva až dva půl tisíce korun. Výrobní náklady na jeden kus převyšují 9,5 tisíce.