V souvislosti se zločinem na pumpě, který spáchala dvojice pachatelů makovaných kuklami v noci na 3. prosince loňského roku, stanuli před soudem dva vazebně stíhaní muži z Mělnicka, zadržení policií v polovině ledna. Třiatřicetiletý David Š. je obžalován z vraždy se zištným motivem (za což trestní zákoník umožňuje uložit až 20 let odnětí svobody, případně i trest výjimečný) a z nedovoleného ozbrojování; 27letý Ivan H. pak z loupeže (v tomto případě je ve hře maximálně desetiletý trest). Kořistí lupičů – kvůli níž jeden z nich ihned střílel z pistole, ačkoli se pumpařka předdůchodového věku nestavěla na odpor a naopak se před vetřelci chtěla schovat – se stala pokladna s deseti tisíci a zboží za zhruba dvacet tisíc korun včetně tří kartonů cigaret.

Jeden přiznává, že na místě činu byl

Mladší ze souzených mužů přiznává, že na místě činu skutečně byl, a to společně se spoluobžalovaným. Trvá na tom, že o záměru střílet předem nevěděl. Výstřel ho prý překvapil – a měl obavy, aby kumpán nevypálil i po něm. Naopak David Š. odmítá jakoukoli vinu. Jak smrtící střelbu, tak i to, že by na místě loupeže vůbec byl; osudnou noc prý trávil s rodinou. Zastává se ho i jeho matka, když uvedla, že na synovi, který už byl opakovaně trestán, v minulosti vždy poznala, když spáchal nějaký zločin; po smrtící střelbě na pumpě, o níž tehdy před devíti měsíci média informovala velmi obsáhle, se však syn choval zcela normálně; nic neobvyklého na něm nepozorovala.

Daleko méně příznivě o Davidu Š. hovořili znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie Vlastimil Tichý a Jiří Klose. Považují ho za prakticky nenapravitelného bez možnosti zařazení do společnosti; takzvanou resocializaci prakticky vyloučili.

Žádná duševní choroba ani porucha

Duševní chorobou ani poruchou podle výsledků znaleckého zkoumání netrpí ani jeden z oblažovaných. Dobře si prý uvědomovali, co dělají, a mohli své chování kontrolovat – byť v době činu byli pod vlivem pervitinu. Nejednalo se však o projev drogové závislosti; spíš to lze připodobnit k situaci, kdy se člověk napije alkoholu takzvaně „na kuráž“ – tedy kvůli odbourání zábran. Státní zástupce Martin Suska následně poukázal na to, že právě hodnocení znalců z oboru zdravotnictví může mít v případě uznání viny významný vliv na možné rozhodování trestního senátu o uložení výjimečného trestu.