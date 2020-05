Muž, který byl odsouzen jako uprchlý již v roce 2007 (původně dostal 14 let, což mu odvolací senát o půl roku zmírnil), je považován za hlavního plánovače ozbrojených loupeží, únosů a vydírání v počáteční fázi činnosti gangu, kdy ještě tato zločinecká skupina nespolupracovala s kumpány z řad policie. Jádro skupiny se v polovině 90. let minulého století zformovalo v pražském Discolandu Sylvie, kde Jaromír P. pracoval jako provozní. Další, včetně Davida Berdycha, s jehož jménem bylo později řádění skupiny spojováno, většinou působili jako ochranka.

Vyvázl díky dovolené

Při zatýkání v roce 2004 Jaromír P. unikl, protože byl na dovolené – a kriminalisté dospěli k závěru, že konečný údar proti členům gangu nemohou odkládat. Ze soudního líčení vedeného před 13 lety vyplynulo, že zpočátku byl vůdčí osobností mající hlavní podíl na plánování skutků. On sám se však ke skutečnostem, jež jsou s ním spojovány, nikdy nevyjadřoval: policie ho vůbec nevyslýchala.

Čeká se nový proces

Protože byl odsouzen v nepřítomnosti, nyní po svém dopadení může žádat o nový proces za své účasti – o opakování hlavního líčení s tím, že osobně přednese svoji verzi událostí a argumenty na svoji obhajobu. Je pravděpodobné, že tohoto práva využije: nemá totiž co ztratit. Přísnější trest než původní v takto opakovaném líčení uložit nelze; ve hře jsou jen varianty potvrzení trestu, jeho zmírnění – či případný zprošťující verdikt. Není ani pravděpodobné, že by mohl čelit novým obviněním. Většina skutků z éry řádění berdychovců je už promlčena, což rozhodně platí pro etapu spojovanou s jeho výraznější vůdcovskou rolí. Včetně známého případ únosu pražského zlatníka, jehož tělo se známkami mučení se pak našlo na Slapech.

Jaromír P. zatím zůstává v americké cele a běží extrtradiční (vydávací) řízení. Dopaden byl díky spolupráci amerických orgánů místním policisty poté, co byl spatřen v obchodě v městečku Tacoma na předměstí Seattlu. Nepomohlo mu ani to, že se skrýval, měnil totožnost, při pohybu na veřejnosti se snažil maskovat a mobilní telefony si pořizoval vždy jen na několik dní. „I těsně před svým zadržením se dopouštěl majetkové trestné činnosti – a při zadržení se prokázal dalším z řady falešných dokladů. A v kapse měl víc než 15 tisíc dolarů v hotovosti,“ poznamenala Rendlová.

Pátrání po hledaném berdychovci v USA



- Posední dosud nedopadený člen takzvaného Berdychova gangu byl zadržen v USA po dlouhodobé a intenzivní spolupráci české policie s United States Marshals Service. Česká policie si také pochvaluje spolupráci dalších složek: U.S. Immigration and Customs Enforcement, Homeland Security Investigations a washingtonského zastoupení Interpolu.



- I přesto, že se v minulosti podařilo zjistit množství indicií nasvědčujících, že hledaný se ukrývá v konkrétní oblasti a policie v USA byla několikrát blízko jeho zadržení, na poslední chvíli se mu několikrát podařilo uniknout. Nakonec byl případ v České republice odložen.



- V červnu 2018 dva čeští policisté (z ředitelství pro mezinárodní spolupráci a z centrály Úřadu kriminální služby a vyšetřování) pátrání obnovili a díky osobním kontaktům v bezpečnostní komunitě USA odjeli přímo do Seattlu dojednat spolupráci s federálními i místními složkami.



- Následné šetření po celém území USA, a to i se zapojením FBI, ukázalo, že hledaný se ve Spojených státech stále nachází; používá více než 30 falešných totožností a padělaných dokladů. A dopouští se další trestné činnosti: především falšování dokladů (včetně podvodného získávání řidičských průkazů pro Čechy a Slováky žijící v USA) a majetkové trestné činnosti. Stále však chyběly aktuální fotografie i otisky prstů.



- Loni na podzim se jeden z českých policistů vydal znovu do USA jednat o dalším vývoji pátrání. Již se vědělo, že se hledaný stále zdržuje v oblasti v okolí Seattlu a udržuje kontakty s některými příbuznými v České republice. Česká policie chválí „dosud nevídané nasazení lidských a technických prostředků, kdy hlavní vyšetřovatel v USA dokonce o rok odložil odchod do penze, jen aby se mohl věnovat vypátrání hledaného“. Poprvé v historii bylo umožněno, aby osoba hledaná Policií ČR byla zařazena v USA do „Most Wanted“ programu – a na poskytnutí informací, které by vedly k dopadení hledaného, tamější úřady vypsaly lákavou finanční odměna.



- Na začátku roku 2020 bylo již jasné, že dopadení hledaného je již otázkou času: už bylo známo, jak muž aktuálně vypadá i v jaké oblasti se přesně pohybuje. Pátrání po uprchlém, které bylo velmi náročné z hlediska nasazení techniky, vyšetřovatelů, ale i financí, nakonec ještě ve fázi zadržení komplikovala opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19 vyvolávaného novým typem koronaviru.



Zdroj: Policie ČR