Osmadvacetileté ženě, která v jednom z mělnických obchodů během července čtyřikrát kradla, hrozí až dva roky za mřížemi. Policisté jí ve zkráceném přípravném řízení již sdělili podezření z přečinu krádeže. Toho se měla dopustit ve spolupachatelství s třiačtyřicetiletým mužem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Ke krádežím docházelo vždy v odpoledních hodinách. Žena s odstupem několika dní přijela do obchodu s dítětem v kočárku. Do nákupního košíku obvykle vložila věc levnějšího charakteru, například tužkové baterie nebo lahev s vodou. Z regálu pak vzala vrtačku, odstranila zabezpečovací čip a kufřík s vrtačkou následně schovala do boudičky kočárku pod nákupní koš. Drobnosti v koši zaplatila a venku posléze předala odcizenou vrtačku svému komplicovi.