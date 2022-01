Aby měla jistotu, že nenaletí někomu, komu by zaplatila předem, rozhodla se pro zaslání na dobírku. I tak přišlo obrovské zklamání. Za zásilku sice kupující platila až při jejím převzetí, avšak po rozbalení se přesvědčila, že to nestačilo. „Zjistila, že místo mobilního telefonu se uvnitř nachází kámen,“ konstatoval policejní mluvčí Pavel Truxa.

Že kupující neplatila nic předem, nicméně není pravda tak úplně. S údajnou prodávající se předem domluvily, že zboží bude na dobírku posláno poté, co zašle 200 korun poštovného. Právě tato skutečnost by snad při pátrání po člověku, který má podvod na svědomí, mohla pomoci. Steine jako údaje potřebné k vyplacení tržby za dobírku, předané při podávání zásilky k přepravě. Prozatím však platí, že jde o neznámého pachatele.

„Žena událost nahlásila policistům, kteří po pachateli nebo pachatelce nyní pátrají – a nevylučují, že se podobného podvodného jednání mohla tato osoba dopustit opakovaně,“ připomněl Truxa, že podobně napálených může být více. „Za takové protiprávní jednání může v případě dopadení a prokázání viny skončit až na dva roky ve výkonu trestu odnětí svobody,“ připomněl mluvčí.

Upozorňuje současně, že při nákupech na internetu se je třeba mít vždy na pozoru – přičemž koupě „na inzerát“, tedy v rámci kontaktu s neznámou osobou například prostřednictvím bazarového portálu nebo bazarové aplikace, je vždy rizikovější než nákup nového zboží v prověřeném internetovém obchodě. „Je proto vždy třeba větší opatrnosti a pozornosti. Podezřelé je hlavně to, když vám bude někdo nabízet zboží za podezřele nízkou cenu. Ta může být sice velmi lákavá, nicméně se s největší pravděpodobností bude jednat o podvod,“ obrací se Truxa s varováním k veřejnosti.

Radí také ověřit si předem důvěryhodnost a serióznost prodejce, což napoví nejenom hodnocení spokojenosti a recenze dřívějších kupujících, ale třeba i doba jeho působení na daném portálu. Případně lze zadat do internetového vyhledávače e-mailovou adresu prodávajícího a popídit se, zda se neobjeví informace o jeho působení jinde.

„Vždy dbejte na ochranu osobních údajů a nikomu nesdělujte hesla k účtům nebo PIN platebních karet. Věnujte dostatek času a pozornosti podmínkám prodeje,“ upozorňuje Truxa, jenž má jasno, jak riziko snížit co nejvíce: nejbezpečnější je nákup při osobním předání zboží. „V případě nákupu za vyšší cenu si raději osobní setkání zkuste domluvit, a to i proto, abyste si zboží mohli prohlédnout,“ radí.

Bezpečný nákup na internetu:



- Za žádných okolností a nikdy nesdělujte žádné citlivé údaje ani bezpečnostní údaje ke své platební kartě nebo přístupové údaje do on-line bankovnictví.

- Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní či autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy na mobilní telefon.

- Myslete na to, že pro zkušenějšího útočníka není problém napodobit jakékoliv telefonní číslo (ať už případě volání, nebo zasílání textové zprávy), ale třeba i

adresu odeslaného e-mailu.

- Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače.

- Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.

- Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.



Zdroj: Policie ČR