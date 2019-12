Zmizelo šest milionů korun – a celé roky si pachatelé mohli mnout ruce, jak náramně to dokázali zaonačit. Nyní se situace změnila, informovala mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Pět let starý případ vykradení bankomatu objasněn. | Foto: Policie ČR

„Pět let starý případ vykradení bankomatu v objektu obchodního domu v Mělníku, ke kterému došlo v březnu roku 2014, se středočeským kriminalistům podařilo objasnit,“ konstatovala. S tím, že kvůli krádeži vysoké částky, jejíž součet se vyšplhal na 6 086 500 Kč, detektivové ve středu 4. prosince ráno zadrželi dva podezřelé muže ve věku 44 a 40 let. Ti vyslechli obvinění z krádeže – a následně oba putovali do vazby. Schneeweissová připomněla, že vzhledem k výši škody se na tuto kauzu vztahuje sazba trestu odnětí svobody od pěti do dvanácti let.