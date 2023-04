Případem se prvně zabýval mělnický soud už v listopadu 2022. Tehdy uložila soudkyně agresorovi ve zkráceném řízení osmiměsíční trest vězení s podmínkou na tři roky a pokutu 20 tisíc korun. Zároveň mu zakázala vstup do kralupského sportovního areálu. Muž podal proti rozhodnutí odpor. Proto bylo nařízeno hlavní líčení.

„Není pravda, že bych vstupoval do osobní zóny ochranky plavecké haly. Naopak to byl strážný haly, kdo porušil můj osobní prostor, načež já jsem se pouze bránil,“ ohajoval své chování obviněný, který měl strážného udeřit loktem do břicha a následně přehodit přes sebe na zem.

Video: Druhé kolo voleb narušoval známý provokatér. Předtím žhavil linku 158

Strážný podle obžaloby Václava K. vyzval, aby plaveckou halu opustil. Obžalovaný si stěžoval, že ze strany ochranky bazénu šlo o provokaci. Třeba když mu strážný řekl, že mu stejně jednou udělá masáž zad. Během jednání nechyběla názorná ukázka několika situací ze strany obžalovaného. Soudkyně ho několikrát napomenula, že je rozvleklý. Například když ukazoval, jak ho zranil protihráč na noze při fotbalovém zápase.

Napadený kralupský strážník celou situaci vnímá jako provokaci a také zdržování od užitečnější práce. „Víte, to není jen dnešek, ale jsme pořád posíláni před přestupkovou komisi do Neratovic právě kvůli problémům s Václavem K. Dnes tu strávíme několik hodin a další nás ještě čekají, protože se určitě nejedna o poslední líčení," sdělil redakci Deníku strážník.

Déšť zvedl hladiny řek. Labe v Mělníku bylo na prvním stupni povodňové aktivity

Obžalovaný při své tříhodinové výpovědi uvedl, že dříve trpěl na úzkosti, které vedly k agresivnímu jednání. Psychické problémy u něj údajně odstartoval rozvod s manželkou.

Jednání, které zabralo více než čtyři hodiny, se nakonec soudkyně rozhodla odročit na 14. června.