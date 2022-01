Rybanský současně upřesnil, co se po 17. hodině v bance odehrálo: lupič zjevně věděl, co dělá – a zřejmě měl předem promyšlený každý svůj pohyb. A nejspíš i časový plán, kdy se na místě nemínil zdržovat dlouho.„Zamířil rovnou do diskrétního boxu pokladny,“ přiblížil Rybanský počínání pachatele. Pracovnici za přepážkou poručil, ať mu dá všechny peníze – jinak prý vytáhne pistoli. Tělo zbraně bylo skutečně vidět v kapse jeho bundy. „Žena z obavy o svůj život uposlechla a vydala mu veškerou hotovost. Pachatel i s penězi pak instituci ve spěchu opustil,“ konstatoval policejní mluvčí. S dodatkem, že pokud se lupiče podaří dopadnout a čin mu prokázat, hrozí mu u soudu až desetiletý trest odnětí svobody.