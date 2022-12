Potvrzuje to vedoucí Městské policie Kralupy nad Vltavou Ladislav Voves. „Šlo především o vykazování z budovy městského úřadu, z úřadu práce, z krytého bazénu a z dalších sportovišť. Kromě obtěžování na jednání zastupitelstva došlo rovněž k narušování uzavřeného jednání rady města, bezpečnostní rady města či průběhu voleb,“ připomněl Voves řešené případy a dodal, že přestupci hrozí nezřídka sankce až do výše 10 tisíc korun. To ho ale zjevně neodrazuje.

Jednapadesátiletý muž opakovaně působil problémy v plavecké hale. Tamní vedení mu proto zakázalo vstup do areálu. Napomenutí však nestačilo. „Při výzvě, aby opustil areál, agresor fyzicky napadl strážníka. Levou rukou ho udeřil do hrudníku v místě, kde měl zavěšené služební záznamové zařízení, které poté uchopil a hodil na zem, zranění omezilo strážníkovu pohyblivost,“ popsal průběh loňského incidentu Luboš Truhlář, jednal Kralupské sportovní, která plaveckou halu provozuje. Strážníka napadl muž před dětmi z basketbalového oddílu a jejich trenéry.

Agresor se na stejném místě objevil hned v následujícím dni a problémy začaly nanovo. „V tomto případě neuposlechl muž výzvy ostrahy, strážného udeřil loktem do břicha a přehodil přes sebe na zem,“ popsal incident Truhář s tím, že pro zraněného musela přijet sanitka a odvézt ho do nemocnice.

Případem se letos v listopadu zabýval mělnický soud. Podle trestního příkazu, který má Deník k dispozici, soudkyně uložila agresorovi ve zkráceném řízení osmiměsíční trest vězení s podmínkou na tři roky a pokutu 20 tisíc korun. Zároveň mu zakázala vstup do kralupského sportovního areálu. Muž podal proti rozhodnutí odpor, a tak bude muset být nařízeno hlavní líčení. Trest je tedy zatím nepravomocný.

Obviněný si nedá pokoj. Kralupský úřad navštěvuje dále, tamním zaměstnancům komplikuje práci nevhodným a provokativním chováním. Podle oslovených pracovníků má problém především se ženami, které častuje nevhodnými poznámky. Některé z nich dokonce pronásledoval i na veřejnosti.

O vyjádření požádala redakce Deníku i samotného nesnášenlivého muže. Ten se ale rozčílil a odmítl se vyjádřit ke svému chování. Připustil jen, že ho štve práce kralupské radnice, přesné důvody ale nevysvětlil.