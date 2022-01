Detektivové nepochybují, že muži ve věku 29, 30, 33 a 37 let, které dopadli, mají na svědomí sérii krádeží spáchaných loni od dubna do srpna. Ve středu o tom informoval policejní mluvčí Pavel Truxa. „Některé činy měli podle policistů spáchat všichni společně, některé jen částečně spolu,“ upřesnil. Pachatelé se podle jeho slov zaměřovali především na krádeže osobních vozidel nebo dodávek, hodily se jim však také jízdní kola, nářadí, zahradní náčiní a stroje.

Všichni podezřelí mají podle sdělení mluvčího trestní minulost – nejstarší z nich byl přitom loni v dubnu podmínečně propuštěn z vězení se zkušební dobou do dubna 2024. „Třiatřicetiletému muži byl uložen podmíněný trest se zkušební dobou taktéž do roku 2024, konkrétně do června,“ doplnil Truxa.

Upřesnil, že v případě odsouzení 37letému muži hrozí nejcitelnější trest odnětí svobody – až na pět let. Třicátník by mohl pobýt v chládku až na dva roky a zbylým dvěma podezřelým hrozí pohled na svět přes mříže maximálně během tříletých pobytů. Vězeňská matematika by však byla složitější: v případě uznání viny by se ještě rozhodovalo o připočtení předchozích podmínek.