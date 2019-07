Devatenáctiletý muž je nyní podezřelý z přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví – a dvě stejně staré ženy mají na krku stíhání pro stejné paragrafy, byť v případě ublížení na zdraví „jen“ ve stadiu pokusu.

Místo činu? Pražská ulice; před obchodem s občerstvením. Čas? Čtyři hodiny po půlnoci. Co se stalo? Šlo o bezdůvodnou snahu o vyvolání konfliktu, vedoucí ke zcela zbytečným a nesmyslným zraněním.

Vyprovokovat konflikt se podle slov Hašlové nejprve snažila jedna z žen – a šla na to zhurta. Vážně hodně hrubě: hodila dlažební kostkou po muži jdoucím kolem. A trefila se! „Zasáhla ho do hlavy, čímž mu způsobila zranění. Poškozený se snažil situaci i přes jeho zranění uklidnit, na což druhá útočnice reagovala kopnutím do jeho spodní části těla. Do situace se vložil ještě třetí útočník: mladík, který nijak neútočícího ani se nebránícího muže několikrát udeřil do hlavy,“ přiblížila Hašlová, co se odehrávalo v přesile tří na jednoho.

Napadený nicméně nebyl na místě sám. Šel s ním další muž, kterého útočící mladík napadl rovněž. Hašlová uvedla, že mu dal několik ran pěstí do hlavy. „Způsobil mu zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a několikatýdenní rekonvalescenci,“ konstatovala policistka, že následky rozhodně nebyly zanedbatelné. Připomněla dále, že podezřelý muž a jedna z útočících žen navíc hrubě uráželi další přítomné, k čemuž je zjevně vedla chuť se prát.

„Lidem kolem vyhrožovali a vyzývali je ke vzájemnému napadení a k agresi. Žena, která na začátku incidentu kopla jednoho z poškozených, chtěla udeřit dalšího svědka konfliktu. Ten se sehnul – a pěst útočnice dopadla na tělo již napadených mužů,“ naznačila Hašlová, že tohle nebyla pranice jako z Ladových obrázků dýchajících laskavostí. Spíš to připomínalo rvačku z filmů o Divokém západě.

Tečku za divokou melou na Praze-východ nyní udělali brandýští policisté, pro něž zjistit všechny okolnosti nebylo zrovna lehkým oříškem k rozlousknutí. Nicméně předpokládané agresory se podařilo označit – a věc bude řešit soud. „V případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ upozornila Hašlová, že tady už nejde o maličkost, kterou by bylo možno označit za klukovinu. Nebo holkovinu.