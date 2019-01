Mělník /FOTOGALERIE/ - Okresní soud v Mělníku poslal ve čtvrtek do vazby oba muže podezřelé z prosincové loupeže a vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi.

Přesvědčovat o své nevině reportéry čekající na chodbě Okresního soudu v Mělníku se ve čtvrtek snažil jeden z dvojice mužů z Mělnicka, které středočeští kriminalisté v pondělí večer zadrželi jako podezřelé z prosincové loupeže se smrtelným následkem na benzinové pumpě v Nelahozevsi.

Údajný střelec tvrdil, že s přepadením, při němž jeden z maskovaných pachatelů usmrtil 58letou pumpařku, aby ji tak odstranil z cesty za kořistí v podobě deseti tisíc korun a cigaret za tři tisíce, nemá nic společného. Nyní může totéž vyprávět i spoluvězňům. Soud totiž oba muže – podle očekávání – poslal do vazby.

Jasné odmítnutí víny

Z vraždy motivované snahou získat majetkový prospěch policisté obvinili 32letého muže, který byl za přispění zásahové jednotky zadržen v pronajatém bytě ve Vojkovicích. Muž, o jehož vině nemá šéf týmu kriminalistů Aleš Pavlík sebemenší pochybnosti, své pachatelství odmítá. Novinářům emotivně, srovnávaje se s všeobecně známým příběhem Jiřího Kajínka, sdělil, že nestřílel. „Nikdy jsem tam nebyl,“ zdůraznil. V jednací síni (kde se o uvalení vazby ze zákona rozhoduje „za zavřenými dveřmi“, tedy bez účasti veřejnosti) však vypovídat odmítl.

Takový postup není neobvyklý ani u lidí, kteří později u hlavního líčení obsáhle hovoří a zevrubně popisují svoji verzi projednávané události. Pokud mají s trestním řízením předchozí zkušenosti, vědí, že šance dosáhnout toho, aby se vyhnuli vazbě, je v prvotní fázi případu jen poměrně malá – a s výpovědí si raději počkají na dobu po seznámení se spisem, z něhož se dozvědí, jaké důkazy proti nim policejní detektivové soustředili. Vycházejí totiž z předpokladu, že čím víc by toho pověděli na začátku, tím spíš uvedou něco, co následně může zkomplikovat jejich pozdější obhajobu. Zkušenosti přitom tomuto obviněnému nelze upřít – podle informací policie již byl v minulosti opakovaně odsouzen.

Podezřelý z přepadení čerpací stanice v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém byla zavražděna čerpadlářka. Autor: ČTK/Vít Černý

Rozdílná obvinění

Do vazby putoval také 26letý údajný komplic z Kralup nad Vltavou, o němž muž viněný z vraždy prohlásil, že ho do případu namočil svými výmysly. Mladší z obou obviněných není stíhán pro účast na vraždě; na krku má „pouze“ zločin loupeže s podstatně mírnější právní kvalifikací. Jemu v případě uznání viny a odsouzení hrozí maximálně desetiletý trest, zatímco v případě loupežné vraždy může být ve hře až 20 let i trest výjimečný.

Na rozdíl od spoluobviněného, mladší z mužů v jednací síni vypovídal, a to poměrně obsáhle. Rovněž on je podle šéfa kriminalistů Pavlíka postavou známou policii i osobám z kriminálně závadového prostředí.

Tři důvody vazby

Dozorující žalobce Tomáš Milec z krajského státního zastupitelství novinářům řekl, že oba obvinění se stížnosti proti uvalení vazby vzdali. Potvrdil také předpoklady, že vazební stíhání navrhoval ze všech tří zákonných důvodů: kvůli obavě z toho, že by obvinění mohli uprchnout nebo se skrývat, mohli by také pokračovat v páchání trestné činnosti – a rovněž ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Na jeho argumenty také soudkyně přikývla. Ve všech třech případech.

Milec také naznačil, že vyšetřování případu se ještě protáhne – a ani současná právní kvalifikace by zřejmě nemusela být konečná. „Jde o to, aby byla podrobně objasněna otázka, do jaké míry druhý z obviněných věděl o tom, že může být použita zbraň,“ konstatoval.

V případě střelce se situace jeví jednoznačně: kamerové záznamy velmi kvalitními záběry zachytily, že hned po vstupu do prodejny na pumpě po ženě z obsluhy vypálil z nelegálně držené pistole. Způsobil jí smrtelné zranění, ačkoli se žena maskovaným vetřelcům nestavěla na odpor a naopak se snažila schovat.