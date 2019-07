Ještě během večera, kdy detektivové na místě zjišťovali okolnosti a zajišťovali stopy násilného trestného činu, policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila Deníku předchozí informace mělnické policie: bezprostředně po střelbě byl 56letý podezřelý odzbrojen a zadržen. Policisté byli na místě skutečně bleskurychle: k domu, v němž se krvavý konflikt odehrál, to z kostelecké služebny měli prakticky pár kroků. Následně na místě zasahovali zdravotničtí záchranáři: zraněné poskytli nezbytné ošetření na místě, načež ji vrtulník přepravil do vinohradské nemocnice v Praze.

„Zadržený muž se v současné době nachází v policejní cele,“ uvedl ve čtvrtek Zdeněk Chalupa ze středočeského policejního ředitelství. Potvrdil, že řešení události přímo na místě převzali krajští kriminalisté; provádějí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu „vražda“, spáchaného ve stádiu pokusu.

Policejní detektivové stále prošetřují všechny okolnosti události, konstatoval Chalupa. Bližší souvislosti neuvedl – nicméně leccos může naznačovat jeho vyjádření: „Kriminalisté zjistili, že při incidentu mělo dojít k několika výstřelům; minimálně k jednomu uvnitř domu.“ To se zdá potvrzovat středeční svědectví z místa události, hovořící i o střelbě venku, a to právě v blízkosti policejní služebny.

Blíže k vazbám mezi podezřelým a ženou v pozici poškozené či k motivu rodinného konfliktu ani jeho vývoji se Chalupa ve čtvrtek nevyjádřil. „S ohledem na probíhající fázi trestního řízení nelze v současné době k případu poskytnout bližší informace,“ konstatoval. Je zjevné, že policisté nechtějí ovlivňovat mínění zatím nevyslechnutých svědků – a současně se co nejvíce snaží chránit identitu a soukromí seniorky, jež se stala obětí velmi závažného trestného činu násilného charakteru.

Zda vyšetřovatel chystá podnět k podání návrhu na uvalení vazby, Chalupa ani předtím Richterová nekomentovali. Vzhledem k charakteru činu i sankcím, které za něj hrozí, to nicméně lze předpokládat. Pokud se právní kvalifikace nezmění, v případě uznání viny by u soudu mohl být ve hře trest odnětí svobody v rozpětí od deseti do osmnácti let (a v případě, že by se prokázalo, že šlo o skutek spáchaný s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, stanoví trestní zákoník dokonce rozpětí mezi dvanácti a dvaceti roky za mřížemi).