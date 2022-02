„Muže podezřelého z telefonátu se podařilo zadržet necelé dvě hodiny po oznámení. Následně byl eskortován na policejní oddělení k provedení nezbytných procesních úkonů,“ upřesnil Truxa. S tím, že v rámci trestního řízení nyní policisté shromažďují důkazní materiál k upřesnění trestně-právní kvalifikace činu. Pod těmito slovy se může skrývat ledacos – například i včetně zkoumání duševního stavu podezřelé osoby, jeho pohnutek, podnětů i dalších okolností.

„Podezřelý muž byl po provedení nezbytných procesních úkonů – a po dohodě s okresním státním zástupcem, který věc dozoruje – propuštěn,“ přiblížil Truxa středeční postup policie. „Veškerá další šetření v souvislosti s tímto případem probíhají na svobodě,“ konstatoval. Mimo jiné to může znamenat, že obavy z možného opakování stejné trestné činnosti (které by mohly být důvodem pro podnět k podání návrhu na vzetí do vazby) se nejeví jako aktuální.