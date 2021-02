Na počátku byla drobná krádež v jednom z mělnických supermarketů. Zas úplně drobná vlastně nebyla: 28letý muž byl přistižen, když se 2. února snažil odnést bez placení deset čokolád. „Další operativně pátrací činností policisté zjistili, že toho má na svědomí více. Na základě všech shromážděných skutečností zjistili, že má spolu s 19letým mužem ve spolupachatelství na svědomí 15 krádeží převážně z chat a sklepů bytových domů,“ konstatovala Johnová.

Oba muže policisté mimo jiné podezřívají z osmi prosincových vloupání do sklepů v Mělníku. Většinou vnikli do sklepních prostor bytových domů, kde si vyhlédli jednu sklepní kóji, vypáčili petlici – a pak už uvnitř hospodařili po svém. „Odcizili například staré boty, autorádio, oblečení, barevný televizor a další. Ve většině případů neodnesli nic; pouze tam, dle jejich slov, přespali,“ přiblížila mluvčí zjištění kolegů k počínání podezřelých. Bytového domu se také týkala kauza cukroví. Ze společných balkonů si ho odnesli skutečně hromadu. A kam se oněch 18 kilogramů podělo? Všechno prý ve dvou snědli.

Dva z řešených případů se dále týkají vloupání do chatek v mělnických zahrádkových koloniích. Tam se jejich kořistí stalo rozmanité vybavení včetně nářadí. Staršího z mužů zlákalo také osobní auto, které nabídlo příležitost nenechavé ruce: počátkem ledna si všiml vozidla, jehož dveře byly pootevřené. „Vlezl do vozu, prohrabal přihrádky a odnesl si taštičku s doklady,“ přiblížila Johnová, co se dělo pak.

Oba muži, kteří se do křížku s paragrafy dostali již v minulosti, jsou nyní ve vazebních celách. Mladší z nich tam skončil už dřív v souvislosti s jinou prošetřovanou trestnou činností majetkového charakteru, staršího tam mělnický soud poslal v rámci této kauzy. V souvislosti s ní oba čelí obvinění ze zločinu krádež, přečinu porušování domovní svobody a poškození cizí věci. „Svého jednání se dopustili v době nouzového stavu, proto jsou ohroženi vyšší trestní sazbou. Ve vězení můžou skončit až na osm let,“ upozornila v pondělí policejní mluvčí.