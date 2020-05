O skutcích, k nimž došlo již 31. března v noci, informovala policie až nyní, kdy také zveřejnila záběry z bezpečnostních kamer. Obrací se na veřejnost s žádostí o pomoc. „Policisté vyzývají občany, pokud by někdo dle těchto kamerových záznamů mohl poskytnout informace k totožnosti osob nebo alespoň jedné osoby, aby se dostavili na nejbližší policejní služebnu nebo využili linku 158,“ uvedla v pondělí mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová.

Zlodějské série odstartovala před třetí v noci v Májové ulici. Tam pachatelé z dosud neobydlené novostavby odnesli nářadí za 87 tisíc korun – a se započtením toho, co zloději poničili, se způsobená škoda vyšplhala ještě o tisícovku výš. O hodinu později nevyšel pokus o vniknutí do rodinného domu ve Sportovní ulici. To skončilo škodou za půl druhého tisíce, když se pachatelé dostávali přes branku na pozemek. „V tomto případě byli vyrušeni majitelkou domu a z místa ihned utekli, aniž by stihli něco odcizit,“ konstatovala Šteinerová. Již před pátou byli zloději – a to patrně stejná parta – úspěšní při vloupání do dvou garáží u hrubé stavby v Roztocké ulici. Při krádeži nářadí a dalších stavebních pomůcek tam vznikla škoda vyčíslená na 46 tisíc korun.

Policisté případy prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, připomněla Šteinerová. „Pachatelům hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 8 let, neboť se svého protiprávního jednání dopustili v čase nouzového stavu,“ upozornila.