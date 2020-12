Zdroj: PČRPodobné zvěsti kolují už dva týdny mezi myslivci v některých oblastech Mělnicka. A že nejde o nepodložené povídačky, potvrzuje nyní mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová. I s předpokladem, že střelci pravděpodobně jde opravdu jen a jen o trofeje.

Konkrétní případ připomíná Johnová ze Mšenska. „Neznámý pachatel na konci listopadu zastřelil na poli u vodojemu v katastrálním území Nebužely chovného daňka. Zvíře usmrtil a odřízl mu celou hlavu, kterou si odnesl. Zbytek těla nechal ležet na místě,“ potvrdila policistka, že to, co se povídalo, odpovídá pravdě. Upřesnila, že z pohledu hmotné škody lze konstatovat, že místní myslivecké sdružení utrpělo újmu vyčíslenou minimálně na 25 tisíc korun.

Kriminalisté, kteří se případem zabývají, sice zatím vědí právě o tomto jednom popraveném daňkovi – předpokládají nicméně, že daňků nebo srnců mohlo být kvůli odřezání hlavy s trofejí usmrceno více. „Je možné, že pachatel či pachatelé vyhlížejí zvěř, které je v tuto dobu na polích kolem silnic velké množství, z vozidla,“ připomněla Johnová.

Právě takovýchto číhajících lovců by si mohli povšimnout pozorní svědci, předpokládá policie. Nebo zmerčit i cokoli jiného, co vypadá podezřele či neobvykle. S tím, že zaznamenat okolnosti, které by měly spojitost s řešeným případem, by lidé mohli nejen v katastrálním území Nebužely, ale i v teritoriu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. „Žádáme občany, aby byli obezřetní, vnímali své okolí a případně podezřelé okolnosti okamžitě nahlásili policistům,“ obrací se Johnová na všímavé občany – ať už sami nosí zelenou kamizolu, nebo ne.

Obvodní oddělení Mšeno lze kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla 602 263 775 – a volat je možné i na linku 158.