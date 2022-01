Náhodné známosti muže obraly, čtvrtmilionová kořist jim však nezůstala

Vstup do nového roku se nevydařil trojici mužů, kteří si do bytu pozvali dvojici žen ve věku 23 a 29 let, s nimiž se náhodně seznámili. Těžko říci, jaké byly v té chvíli jejich představy dalšího vývoje událostí – jistě však nikomu z nich nepřišlo na mysl, že o pár hodin později budou oznamovat policistům čtvrtmilionovou škodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Atilla Racek