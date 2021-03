Zaplatil předem a nemá zboží ani peníze. Muž z Mělnicka přišel o téměř 20 tisíc

Dali byste cizímu člověku větší sumu peněz, pokud řekne, že si teď odskočí – a za chvíli přinese to, co vám za ni nabízí? Asi sotva; pěkně z ruky do ruky. A přece právě takto si mnozí počínají při nakupování na internetu. Často to klapne; někteří však přijdou o stovky korun – a jiní i o statisíce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek