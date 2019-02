Návštěva posilovny se prý stala osudnou hledanému vyděrači

Neratovice - Dokonce účast zásahové jednotky byla potřebná v Neratovicích při dopadení muže, který se podle dostupných informací vyhýbal nástupu do vězení. V neděli 24. února na to upozornila televize Prima, podle jejíchž informací byl zadržen muž, který už před více než čtvrtrokem měl nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody za vydírání podnikatelů - konkrétně za vybírání výpalného. Jinými slovy: za vymáhání peněz za to, že vyhlédnuté firmy neutrpí újmu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Oficiální informace o zásahu nezveřejnila středočeská policie (tím míň pak její územní odbor v Mělníku) ani policejní prezidium. Podle Primy se nicméně jednalo právě o akci policejního prezidia - konkrétně takzvaných „lovců lebek" z odboru cíleného pátrání. Policisté si na hledaného muže počíhali a dopadli ho ve chvíli, kdy odcházel z posilovny, jejímiž návštěvami se udržoval v kondici, uvedla televize.

Autor: Milan Holakovský