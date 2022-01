Policisté ve čtvrtek 13. ledna prováděli v souvislosti s případem domovní prohlídky, zásah útvar specializující se na organizovaný zločin potvrdil. „Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy obecného ohrožení, podvodu ve stadiu pokusu, poškození a ohrožení životního prostředí a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,“ uvedla pro Deník pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Kauza podle žalobkyně souvisí s veřejnou zakázkou ministerstva financí s názvem Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol. Další podrobnosti prozatím nechce Nejvyšší státní zastupitelství, které si vyhradilo jako jediné právo informovat, sdělovat.

Provozovatel skládky: Nepochybili jsme. Inspekce i kraj tvrdí opak, našly styren

Policie prověřovala dění na skládce Celio už loni v létě. A to poté, co inspektoři České inspekce životního prostředí na skládce nebezpečných odpadů provedli na konci července neohlášenou kontrolu. A našli tam značné množství sudů, které tam byly přijaty od září 2019 do června 2020. Sudy obsahovaly styren, ten je vysoce hořlavý a nebezpečný, podle inspektorů by mohlo hrozit nebezpečí požárů nebo výbuchu.

Velké množství sudů bylo tehdy podle inspekce špatně skladované a hlavně měl být vysoce hořlavý styren už zlikvidovaný mimo areál skládky. Kvůli hrozbě bezprostředního závažného dopadu na životní prostředí tehdy inspekce a kraj rozhodly o omezení skládky, nařídily firmě přijmout také další opatření.

Společnost se tehdy proti nařčení ohradila, nesouhlasila se závěry kontroly. „Konstatujeme, že po celou dobu postupujeme zcela v souladu se schváleným realizačním projektem dotčenými orgány státní správy a samosprávy, kterými jsou ministerstvo financí, ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, supervizní organizace a nabyvatel Unipetrol. Realizace zakázky probíhá v naprostém souladu s integrovaným povolením a provozními řády. V posledních dvou letech k zakázce proběhlo několik řádných kontrol, při kterých nebyly shledány žádné závady," reagovala loni v létě Kára Kobzová, mluvčí skupiny Purum Kraft, jenž je provozovatelem skládky Celio.

Zástupci společnosti se bránili a tvrdili, že odpady úpravou procházejí, ale postupně, že uskladnění bylo dočasné. Nestačily údajně kapacity firmy, která odpad likvidovala, a tak provozovatel skládky přistoupil k dočasnému uskladnění, likvidace měla probíhat postupně. Umožňovala to prý přijatá povolení.

Podle tehdejšího vyjádření provozovatele Celia měl odpad pocházet z probíhající státní zakázky na sanaci staré ekologické zátěže, která se týká skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol, ukládaly se tam zbytky z výroby polystyrenu.

Redakce Deníku oslovila také zástupce provozovatele skládky Celio k aktuálnímu vyjádření, na zaslané dotazy ale prozatím neodpověděli, mluvčí skupiny nezvedá telefon.

Skládka Celio je známá také častými velkými požáry v minulosti. Předloni například v jedné z hal, v roce 2018 dosáhla škoda po požáru 100 milionů.