Na místě, kde k tragické události došlo, prováděli kriminalisté potřebná šetření a úkony trestního řízení ke zjištění okolností, k nimž v bytě došlo. Zajištěna byla také krátká střelná zbraň pro balistické zkoumání a nařízena soudní pitva obou mužů ve věku 58 a 75 let.

Danou událost prověřují kriminalisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje jako vraždu a následnou sebevraždu, kdy střelcem měl být starší z mužů. "I nadále kriminalisté zjišťují okolnosti, za kterých k činu došlo a jeho důvody," řekla Deníku mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Drama v Neprobylicích: Ve škole našli záchranáři a policisté dva zastřelené muže

Jak zjistil Kladenský deník, dva mrtví byli nalezeni v budově místního Euroinstitutu, který je školou pro osoby s handicapem. Školu vlastní a provozuje mediálně známý lékař Leoš Středa, který objekt zdědil před časem po příbuzných. Podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové se dva mrtví muži nacházeli v bytě, který je součástí vzdělávacího zařízení.

K tomu kdo jsou dva mrtví muži, se ale zatím nikdo z obce vyjádřit nechtěl. Starosta Neprobylic Jiří Louda sdělil jen to, že škola v obci existuje několik let a s místními má skvělé vztahy. "Je neštěstí, co se stalo, ale já se k tomu opravdu nechci vyjadřovat. A i kdybych něco věděl, nic vám neřeknu. Škola s obcí spolupracuje a několikrát se její klienti zapojili i do úklidu naší obce. Máme s nimi velmi dobré vztahy. Doktora Středy, jehož Euroinstitut má pobočku i ve Slaném a další různě po republice, si nesmírně vážím, protože je to člověk, jenž v životě něco dokázal," řekl starosta Jiří Louda.