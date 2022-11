Je to při horní hranici standardní sazby, kterou trestní zákoník stanoví za vraždu spáchanou na dítěti mladším patnácti let (rozpětí od 15 do 20 let nebo trest výjimečný). Na návrh obhajoby, aby událost byla posouzena jako podstatně mírněji trestaná vražda novorozeného dítěte matkou, což je paragraf beroucí ohled na rozrušení způsobené porodem, soud nepřistoupil. V tomto případě by byla ve hře sazba od tří do osmi let. Nynější verdikt, k němuž soud dospěl v hlavním líčení zahájeném již 11. července, tedy před čtyřmi měsíci, není pravomocný; případem se ještě bude zabývat odvolací senát Vrchního soudu v Praze.

Posloužily květník i mísa WC

Žena, která těhotenství tajila, na příchod dítěte se nijak nepřipravovala, změnu postavy se snažila maskovat oblečením a všem kolem včetně přítele tvrdila, že jen přibrala na váze, loni 21. prosince porodila ve sklepě panelového domu, kde tehdy bydlela s partnerem a dvěma již většími dětmi.

Domů se vrátila až těsně předtím z restaurace, kde pracovala jako servírka. Přesněji: zašla do sklepa; v bytě byla dcera, která kvůli covidové karanténě nemohla do školy. Živé dítě pak zabalila do deky, kterou vytáhla z uskladněných věcí pro letní rekreaci, a vměstnala do velkého květináče, odkud přesypala zeminu do jiného květníku a pak část vrátila.

Žena souzená pro vraždu novorozeněte v utajení rodila už dříve

Patrně jako pojistku: aby si ničeho nevšiml přítel, kdyby náhodou přišel do sklepa, odkud rodina nosila do bytu uskladněnou vánoční výzdobu. Pak zašla do bytu, kde porodila placentu do záchodové mísy, osprchovala se a šla si na chvíli lehnout – načež se vrátila do sklepa, aby uklidila. Mrtvé dítě přenesla v igelitové tašce do bytu, kde ho schovala za skříň.

Babybox zůstal nevyužitý

Podle všeho se tak chovala v obavě, že kvůli miminku by od ní přítel mohl odejít. Společně vychovávají dvě děti, i když loni v prosinci dotyčná rodila už po čtvrté. První dva potomci přišli na svět za normálních okolností. V roce 2013, kdy přišla opět do jiného stavu, se po skrývaném těhotenství snažila potají porodit v koupelně. Přítel však zaslechl, že se děje něco neobvyklého – a když zjistil, o co jde, zavolal záchrannou službu.

Žena tenkrát přímo v porodnici nechala dítě k adopci. Když podruhé v obdobné situaci dítě usmrtila, vzbudilo v Neratovicích pozornost, že jen kilometr od jejího tehdejšího bydliště se nachází babybox, určený právě pro podobné případy: k odkládání nechtěných miminek. Jak žena naznačovala, ten také původně měla v plánu využít, avšak souhrou okolností se věci vyvinuly jinak.

Podvod na internetu: Místo peněz za šaty má žena z Mělnicka milionový dluh

Co se loni v prosinci stalo, vyšlo najevo, když se na policii o Vánocích obrátili členové širší rodiny se svým podezřením: nedalo se přehlédnout, že břicho je najednou pryč, ale žena u sebe nemá dítě. Na policejní služebnu se posléze dostavila i ona sama. Stejně by se později přišlo na to, že rodila, i kdyby vše zůstalo ututláno – kvůli krvácení musela do nemocnice…

Zprávy, že 25. prosince, tedy právě o vánočních svátcích, přinesla matka na policejní služebnu mrtvé miminko, tehdy vyvolaly v Neratovicích značný rozruch. Rodina se pak z města odstěhovala.