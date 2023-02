Dítě měla udusit kvůli záchraně vztahu s partnerem, se kterým už dvě děti měla, a další si její druh nepřál.

Matka, která přinesla policistům mrtvého novorozence, čelí obvinění z vraždy

U soudu pak vypověděla, že po utajeném porodu tělíčko zabalila do deky, nacpala do květináče a zasypal zeminou. Podle pitvy dítě zemřelo na udušení.

„Je mi to moc líto, kdybych mohla, tak to všechno vrátím zpátky. Říkám to jako máma. Vím, že jsem na to měla myslet dřív. Je mi to moc líto,“ štkala podle serveru Novinky.cz žena před soudem.

Utajený porod ve sklepě paneláku

Žena těhotenství tajila a všem kolem včetně přítele tvrdila, že jen přibrala na váze. 21. prosince 2021 porodila ve sklepě panelového domu, kde tehdy bydlela s partnerem a dvěma již většími dětmi.

Domů se vrátila až těsně předtím z restaurace, kde pracovala jako servírka. Živé dítě pak zabalila do deky, kterou vytáhla z uskladněných věcí pro letní rekreaci, a vměstnala do velkého květináče, odkud přesypala zeminu do jiného květníku a pak část vrátila.

Pak zašla do bytu, kde porodila placentu do záchodové mísy, osprchovala se a šla si na chvíli lehnout – načež se vrátila do sklepa, aby uklidila. Mrtvé dítě přenesla v igelitové tašce do bytu, kde ho schovala za skříň.

Za předvánoční vraždu novorozeněte soud matce vyměřil 19 let ve vězení

Když si partner na Štědrý den všiml, že už nemá takové břicho, vše mu přiznala. Druhý den pak tělíčko odnesla na policii, kde se také přiznala. Policisté ji hned další den obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za který v případě prokázání viny hrozí 15 až 20 let vězení, případně i mimořádný trest.

Žena už jednou těhotenství tajila. V roce 2013 se snažila potají porodit v koupelně. Přítel však zaslechl, že se děje něco neobvyklého – a když zjistil, o co jde, zavolal záchrannou službu. Žena tenkrát přímo v porodnici nechala dítě k adopci.