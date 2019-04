„Mladík byl předán mužům zákona, kteří z databáze zjistili, že za poslední tři roky se nejedná o jeho první krádež. Vzhledem k této skutečnosti bude o krádeži v hodnotě několika set korun rozhodovat soudce okresního soudu,“ osvětlila Hašlová souvislosti.

Standardně by šlo o přestupek, k jehož vyřešení by stačila pokuta uložená na místě. Přestupek od trestného činu, který už spadá do kompetence soudu, v tomto případě děli pětitisícová hranice výše škody. Protože se však jednalo o opakování skutku, dotyčný je podezřelý z přečinu krádež. „V případě prokázání viny mu hrozí pobyt za mřížemi od šesti měsíců do tří let,“ konstatovala Hašlová.