Mělník - Mladý muž se s kamarády opil, sebral prádlo z balkonů a hodil ho do kontejneru.

Zvláštní druh zábavy si v Mělníku našel mladík ze Slovenska. Ve večerním šeru kradl v ulici Františka Kriegla z prádelní šňůry oblečení. Měl ale smůlu. Podle šéfa mělnických strážníků Ladislava Hošmánka ho zahlédla svědkyně, která hned volala na linku 156.



„Muž dal prádlo do igelitové tašky a odešel s dalšími mladými lidmi směrem k Vodárenské ulici. Vzápětí se ale vrátil a bral za šňůry další prádlo,“ řekl Hošmánek a dodal, že v té chvíli už zloděje zadrželi strážníci.



Neměl u sebe žádné doklady, a tak s nimi putoval rovnou k policistům. „Tam řekl, že oblečení bral, protože mu byla zima. Prý byl přepaden, zmlácen a okraden o dvacet tisíc korun,“ doplnil ředitel městské policie.



Nakonec strážci zákona zjistili, že si mladík vymýšlí. V době, kdy měl být přepaden, vesele popíjel víno. Pak šel s kamarády ven, kde zřejmě z nudy sebral v přízemí jednoho z bytů prádlo. To vzápětí hodil do popelnice.



„Muž se přiznal, že si přepadení vymyslel, protože peníze prohrál na automatech a bál se to říci,“ připomněl Hošmánek. Mladík dostal blokovou pokutu a prádlo vrátili strážníci majitelce.