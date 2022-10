U katastrofy na železnici pomáhali milovníci amerických aut a rocku

Od 1. listopadu mají podle něj nastoupit dva noví strážníci. Dva stávající jsou ale dlouhodobě nemocní a jeden člověk byl vyslán na dlouhodobé školení, což situaci moc nepřispívá. „Městská policie je často vyzývána pomáhat státním policistům, takže strážníci neplní úlohu obecního policisty v plné míře,“ doplnil Lesák.

Státní policie je na tom ještě hůře. V Lužci nad Vltavou byli policisté nuceni oddělení úplně uzavřít a zbytek sloužících příslušníků přesunout a spojit stanicí v Kralupech. „Důvodem spojení obvodních oddělení Kralupech nad Vltavou a Lužce je zajištění nepřetržitého výkonu služby na obou teritoriích, neboť na oddělení v Lužci došlo k poklesu početního stavu policistů tak, že nebylo možné z tohoto oddělení nepřetržitý výkon zajistit,“ uvedla mluvčí PČR Vlasta Suchánková.

Podle jejího vyjádření aktuálně chybí i přes spojení dvou oddělení deset sloužících policistů proti systemizovanému stavu.

Kriminalita nestoupá

Velkou konkurencí především v případech městské policie pro města v okrese je blízkost metropole. Ta uchazečům nabízí vyšší finanční ohodnocení i náborový příspěvek. Zkušení strážníci tak nezřídka odcházejí za lepším do Prahy, nebo třeba do největšího středočeského města Kladna, kde se podle Lesáka také výrazně zlepšily finanční podmínky pro nastupující pracovníky.

I přes chybějící strážce zákona však město Kralupy nezaznamenalo zvýšení kriminality. Největší a dokola vracející se problém jsou drogoví dealeři, kteří na trase Praha – Severní Čechy zastavují v petrochemickém městě v nepravidelných intervalech. Kralupům se vždy podaří problém na čas eliminovat, ale po nějaké době se prodejci drog znovu objeví. Podle vedení města je těžké s tímto problémem bojovat.

Budoucí starosta ale uvedl, že noví radní budou muset po ustanovujícím zasedání zastupitelstva otázku bezpečnosti ve městě řešit a promyslet novou strategii pro kralupskou policii. „První, co bychom chtěli udělat, je dosadit kvalifikované lidi k městskému kamerovému systému, kteří by nebyli součástí městské policie, ale dohlíželi by chod města a strážníci by se tak stali akce schopnější v terénu,“ zakončil budoucí starosta.