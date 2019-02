Horní Beřkovice-Michal Rydlo trpí paranoidní schizofrenií, jeho pobyt na svobodě by byl nebezpečný.

Jako z hororu je příběh Michala Rydla (1988). Přijel v doprovodu policie s pouty na rukou k ústeckému krajskému soudu. Pouta byla nutná, protože Rydlo žil v přízračném světě, kde bylo jeho cílem pozabíjet rodinu. A nikdo nevěděl, co může udělat. Už zabil jednu ženu.



Jeho vlastní rodina byla podle jeho hrůzných halucinací kdesi vězněna a vyměněna. Musel se proto zbavit nastrčených lidí, za které považoval své blízké. Ti prý předstírali, že jsou jeho blízkými.



Soud proto na sklonku tohoto týdne rozhodoval o tom, zda setrvá Rydlo i nadále v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích. A zůstane tam.



Nejpozději do dvou let se ukáže, zda byla léčba úspěšná a bude moci opustit léčebnu. Pokud ne, může skončit na dlouhá léta v detenčním ústavu.