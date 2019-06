Mělnicko - Celorepublikový preventivní projekt s názvem 'Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům' představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Na Mělnicku došlo za uplynulý rok k čtyřiceti devíti krádežím vloupáním do rodinných domů, do dvaceti bytů a deseti rekreačních objektů. Nejvíce vykradených bylo ostatních objektů, padesát osm, to jsou například sklepy, sklepní kóje, stavební buňky, garáže, a tak dále,“ sdělila mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.