Mělnicko - Policistům se podařilo zadržet dva podezřelé v souvislosti s případem loupežného přepadení v Nelahozevsi. Potvrdil to Zdeněk Chalupa, mluvčí středočeské policie. Přepadení, při kterém zemřela obsluha čerpací stanice, se odehrálo na začátku prosince loňského roku. Policisté ale více odmítli případ v tuto chvíli komentovat.

„S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nelze poskytnout další informace,“ uvedl Zdeněk Chalupa. Více k případu plánují oznámit na tiskové konferenci, která se odehraje ve středu 16. ledna.

Kriminalisté a zásahová jednotka zasahovali v pondělí pozdě večer ve Vojkovicích na Mělnicku, zadrželi třicetiletého muže, další osobu pak zadrželi v Kralupech nad Vltavou, uvedl Aktu.cz. České televizi to následně potvrdil mluvčí středočeské policie. Věk ani pohlaví zadržených zatím policisté nezveřejnili.

Nálada v obci Vojkovice na Mělnicku, kde policie zadržela podezřelého z vraždy pumpařky, ke které došlo v prosinci u středočeské Nelahozevsi, není vůbec pozitivní. „Člověk z toho nemá dobrý pocit, zvlášť, když je v práci do noci, je to nepříjemné. Pocit v obci určitě nebude nejlepší, na druhou stranu je na začátku Vojkovic jedna ubytovna, teď se u jezera dělá druhá ubytovna. Takže to je těžká situace,“ uvedl místní hospodský z restaurace U Losa Petr Los.

Jako růžovou nevidí situaci ani starostka Vojkovic Jana Koberová. „Můj osobní pocit je takový, že nálada nebude stát za moc, pokud to byl člověk, který se tady zdržuje, doufejme, že to není nikdo z našich lidí, které známe a kteří patří k obci, doufejme, že je to člověk, který tady byl náhodně ubytovaný. Je tady několik ubytovacích zařízení, jejichž provoz nemůžeme moc ovlivňovat. Takovou popularitu si nikdo nepřeje,“ popsala svoje pocity starostka.

Podle ní zadržela policie podezřelé z trestného činu v lokalitě, která je mimo obec, jedná se prý o rekreační lokalitu, která vznikla z bývalých pískoven. „Pravděpodobně je to tam, soudím, podle fotografií z internetu. Je to za vesnicí, kde se sjíždí lidé, kteří se tu zdržují krátkodobě, takže v létě rekreanti, v zimě dělníci,“ upřesnila starostka.

Nejlepší pocit nemá ani ubytovatel, který jednomu z podezřelých poskytl střechu nad hlavou v rekreačním areálu Jezero Vojkovice, kam si pro něj v pondělí večer přišla policie. „Já ty lidi neznám a bydleli tady krátce. Byla to mladá rodina. Byla to těhotná žena a muž. Tam nelze získat podezření hned na začátku a byli tady na doporučení místních lidí,“ uvedl Otokar Przeczek a tím, že v ubytovacím objektu u jezera dělá normálně v zimě jenom akce a jinak pro veřejnost nefunguje. Nebýt doporučení, tak by pár neubytoval.

Podle informací deníku Právo je jedním z podezřelých zhruba třicetiletý D. Š., který pochází z Kralup nad Vltavou a ve Vojkovicích bydlel se svojí těhotnou partnerkou.

Čerpací stanici v Nelahozevsi přepadli dva maskovaní lidé 3. prosince kolem půl třetí ráno. „Při loupežném přepadení došlo k použití krátké střelné zbraně. V dané věci kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, za který pachatelům v případě jejich zjištění a následném odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 15 až 20 let, nebo výjimečný trest,“ uvedl již tehdy Zdeněk Chalupa.

Kriminalisté krátce po činu zveřejnili dvě videa s podezřelými. Kousek od místa vraždy se také našla odhozená kukla. Policisté pracovali s verzí, že benzinovou stanici přepadl smíšený pár. „Děkujeme všem občanům, kteří se nám ozvali na základě zveřejněné výzvy," uvedl již dříve policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.