Mělnicko - Trestním oznámením na neznámého pachatele zabývají policisté z mělnického obvodního oddělení. Poškozený si totiž objednal na internetových stránkách mobilní telefon téměř za 10 tisíc korun. Zaplatil - ale tím to celé skončilo.

Nákup přes internet - Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Taneček

„Částku zaplatil, ale do současné doby mu objednané zboží nedorazilo, webové stránky jsou nefunkční a prodejce s ním nekomunikuje,“ uvedla k případu Markéta Johnová, tisková mluvčí mělnických policistů.



Podobným problémem se zabývají také policisté z Neratovic. „Poškozený si na jiných webových stránkách také objednal mobilní telefon. Ani on nemá ani peníze ani objednaný mobil. Policisté případy šetří jako trestný čin podvod,“ popsala Markéta Johnová.



Případ to ale není ojedinělý, pokračuje dále policejní mluvčí; na policisty se poměrně často obracejí lidé s tím, že si na internetovém obchodě objednali zboží, zaplatili předem, ale zakoupený předmět jim už nedorazil. „Upozorňujeme proto nakupující, aby si objednávali zboží pouze u renomovaných a prověřených on-line obchodníků,“ řekla Markéta Johnová.

Všímat si můžete více věcí a třeba takové situaci předejít, radí policie. „Varovným signálem může být podezřele nízká cena, ale také třeba požadování platby předem na účet bez možnosti dobírky, nebo to, že u obchodu chybí místo k fyzickému odběru zboží a podobně,“ radí a podotýká, že při internetových nákupech by měli být lidé obezřetní.



Podvodníci totiž často lákají nakupující na zajímavé zboží – a na podezřele nízké ceny. „Spoléhají na to, že jim zákazník uvěří. Abychom si ušetřili zklamání, je dobré sledovat recenze a jejich důvěryhodnost a raději nakupovat, třeba o něco dráž, u ověřených prodejců,“ podotkla policejní mluvčí.



Pokud se vám ale při nákupech něco takového stane, je třeba se okamžitě obrátit na policii. „V takových případech je dobré doložit všechny dostupné důkazy, jako například emailovou korespondenci s prodejcem, print-screen jeho stránek, kontakt na něj a podobně. Podstatně se tím zvyšuje naděje na jeho vypátrání,“ vysvětluje Markéta Johnová.