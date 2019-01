Mělnicko, Praha /FOTOGALERIE/ - Potvrzeno: loupežnou vraždu 58leté zaměstnankyně benzinové pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku, spáchanou 3. prosince, má podle kriminalistů 32letý muž z Mělnicka. Ve středu to středočeská policie uvedla na tiskové konferenci.

Na místě činu ovšem byli pachatelé dva. Druhým podezřelým je 26letý muž. Ten byl obviněn „pouze“ z loupeže, za což mu v případě uznání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Naopak starší z mužů, jenž hned po příchodu na benzinku vypálil z nelegálně držené pistole, by mohl strávit za mřížemi od 15 do 20 roků – a ve hře by mohl být i výjimečný trest.

Oba podezřelí, o jejichž vzetí do vazby bude rozhodovat Okresní soud v Mělníku, jsou na Mělnicku známí v kriminálním prostředí – a oba už také v minulosti měli co do činění s policisty. Nejednalo se však o násilnou trestnou činnost, řekl novinářům vedoucí oddělení obecné kriminality středočeského policejního ředitelství Aleš Pavlík. Ten také sdělil, pro jakou sumu pumpařka zemřela: v penězích z odnesené zásuvky pokladny šlo o částku kolem deseti tisíc korun, kořistí se dále staly cigarety byly v třítisícové hodnotě.

Oba obvinění patří mezi osoby, které kriminalisté prověřovali už krátce po činu. A v pondělí dospěli k závěru, že jsou si jisti. „Na sto deset procent,“ poznamenal kriminalista Pavlík.

Spekulace médií, že se podezřelé podařilo dopadnout poté, co si jeden z údajných pachatelů pustil v opilosti ústa na špacír v hospodě, případně že střelce udal jeho komplic nespokojený s tím, že z kořisti dostal jen malý podíl, nechal bez komentáře. Uvedl pouze, že k rozhodnutí o zásahu vedlo komplexní vyhodnocení poznatků vyšetřovacího týmu: poznatků od veřejnosti (těch přišlo na tři sta, ale jen desetina z nich policejním detektivům mohla pomoci), informací od osob z kriminálně závadového prostředí, stop z místa činu a výslechů svědků.

Mladšího z podezřelých dopadli kriminalisté v pondělí večer v Kralupech nad Vltavou, pro druhého si došli do pronajatého bytu v dostavovaném rekreačním areálu u někdejší vojkovické pískovny. Na zatýkání se podílela i zásahová jednotka, protože nebylo zřejmé, zda je dotyčný ozbrojen. Jestli se zbraň našla, či nikoli, nechce policie komentovat. Stejně tak se Pavlík odmítá vyjádřit i k tomu, zda se obvinění přiznali či nakolik spolupracují.

Deníku nicméně potvrdil, že další obvinění se v přímé souvislosti s prosincovým zločinem nechystají. A případné skutky jako třeba účastenství či neoznámení trestního činu budou kriminalisté teprve zkoumat.

Z videozáznamu, který zachytily bezpečnostní kamery na místě činu, se může zdát, že vražda byla předem plánovaná. Když maskovaní pachatelé vtrhli do prodejny čerpací stanice, jeden z nich ozbrojený pistolí po pumpařce rovnou vypálil. Později vyšlo najevo, že zastřelil ženu, která se vůbec nestavěla na odpor; naopak se snažila uniknout a schovat se v zázemí. Smrtící kulka dokonce prošla skrz zavřené dveře! To, že jeden z pachatelů šel na místo už s úmyslem vraždit, se zdá napovídat už použitá právní kvalifikace.