U soudu se Václav K. ocitl kvůli konfliktu v prostorách kralupského plavečáku a sportovní haly, které do nedávna navštěvoval. V roce 2021 tam napadl strážníka a ochranku sportovního areálu. Provozovatel sportovišť, Kralupská sportovní, podala na muže trestní oznámení.

Případem se prvně zabýval mělnický soud už v listopadu 2022. Tehdy uložila soudkyně agresorovi ve zkráceném řízení osmiměsíční trest vězení s podmínkou na tři roky a pokutu 20 tisíc korun. Zároveň mu zakázala vstup do kralupského sportovního areálu.

Známý kralupský potížista stanul kvůli napadení strážníka před soudem

Muž podal proti rozhodnutí odpor a bylo nařízeno hlavní líčení, které se uskutečnilo v dubnu letošního roku. U líčení obžalovaný vinu popřel. „Není pravda, že bych vstupoval do osobní zóny ochranky plavecké haly. Naopak to byl strážný haly, kdo porušil můj osobní prostor, načež já jsem se pouze bránil,“ ohajoval své chování obviněný, který strážného udeřil loktem do břicha a následně ho přehodil přes sebe na zem.

Obžalovaný při své tříhodinové výpovědi také uvedl, že dříve trpěl na úzkosti, které vedly k agresivnímu jednání. Psychické problémy u něj údajně odstartoval rozvod s manželkou.