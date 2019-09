Pozor na krádež občanky. Zloděj si na vás může vzít úvěr

Je to takový moment paniky, který asi znají všichni: automaticky sáhnete do kapsy nebo tašky, kde obvykle nosíte peněženku. Ale ta nikde. V lepším případě je v jiné kapse, v horším jste ji někde ztratili, nebo vám ji někdo ukradl. Situace může být ještě o to horší, pokud kromě peněz nosíte v peněžence i osobní doklady. Pokud má někdo s vašimi doklady nečisté úmysly, dovede vám docela zavařit.

Jestli se někdy tedy stane, že přijdete o doklady, je podle policie nutné jednat hlavně rychle. „Ztráta či odcizení osobních dokladů může přinášet zejména riziko, že může dojít k jejich zneužití. Osobní doklady mohou být zneužity například při uzavírání některých finančních smluv nebo závazků,“ vysvětlil Zdeněk Chalupa, mluvčí středočeské policie. Vedle osobních dokladů je třeba myslet i na další věc, kterou řada lidí nosí v peněžence. „U platebních karet, pokud není včas zablokována, hrozí riziko provedení některých finančních transakcí, výběrů, například plateb za využití platebního terminálu, kde není při transakci potřeba ověření pomocí bezpečnostního kódu karty,“ řekl policista. Co dělat, když prijdete o osobní doklady či platební kartu

- Pokud ztratíte, nebo vám někdo ukradne platební kartu, neprodleně kontaktuje svoji banku a platební kartu zablokujte.



- V případě osobních dokladů co nejrychleji kontaktujte městský nebo obecní úřad s rozšířenou působností, kde tuto skutečnost oznamte. V neodkladných případech se případně můžete obrátit na Policii České republiky. Co se týká prevence, každá rada je zlatá: věnujte svým dokladům a platebním kartám náležitou pozornost a pravidelně kontrolujte, zda vám nechybí. Policisté přesto doporučují řadu opatření, která mohou pomoci minimalizovat riziko, že o osobní doklady přijdete, případně vám někdo „vyluxuje“ kreditní kartu. Podle jejich rad není vhodné nechávat doklady a platební karty bez dohledu, navíc je nutné je nosit odděleně. „Nenechávejte je v odložených taškách, kabelkách, zavazadlech, svrchním oblečení, či v zaparkovaném vozidle,“ poradil Zdeněk Chalupa. Jak zabránit ztrátě, nebo odcizené osobních dokladů či platební karty?

- Věnujte svým dokladům a platebním kartám náležitou pozornost a pravidelně kontrolujte, zda vám nechybí.



- Nikdy doklady ani platební karty nenechávejte bez dohledu, noste je odděleně.



- Pokud u sebe nosíte bezpečnostní kód k platební kartě, noste je odděleně od karty.



- Nenechávejte je v odložených taškách, kabelkách, zavazadlech, svrchním oblečení, či v zaparkovaném vozidle. Pokud u sebe nosíte PIN kód k platební kartě, rozhodně jej nenoste u karty; a pokud kartu ztratíte, nebo vám ji někdo ukradne, nechte kartu zablokovat u své banky. „V případě ztráty nebo odcizení osobních dokladů neprodleně kontaktujte městský nebo obecní úřad s rozšířenou působností, kde tuto skutečnost oznamte. V neodkladných případech se případně můžete obrátit na Policii České republiky,“ podotkl Zdeněk Chalupa. Zda si zloději častěji vytipovávají osobní doklady jako svoji kořist není možné zjistit. Zneužívání osobních dokladů totiž není statisticky sledované položka. Jiné to je ale v případě kreditních karet. „Od počátku roku k dnešnímu dni – od 1. 1. do 4. 9. 2019 - evidujeme v rámci Středočeského kraje 17 případů, při kterých došlo ke zneužití platebních karet. V loňském roce za stejné období jsme evidovali 8 případů,“ dodal Zdeněk Chalupa, mluvčí středočeské policie. Co dělat, když naopak doklady naleznete

- Doklady můžete odevzdat na jakémkoliv obvodním oddělení Policie České republiky. Policisté o tom majitele informují. Vzhledem k možnému zneužití dokladů je ale po zaevidování policisté předávají úřadům, které je vydaly.



- Další možností v případě nálezu osobních dokladů je také ta, že tyto dokumenty odevzdáte nebo zašlete přímo na adresu úřadu, který je vydal. Policisté nedoporučují průkazy posílat přímo jejich majitelům kvůli možnému zneužití.



- Odevzdáním na úřad podle policie uchráníte před nepříjemnostmi nejen majitele dokumentů, ale i sebe. Pokud by se v budoucnosti ukázalo, že byly doklady zneužity, mohla by se snaha pomoci obrátit proti vám.



