Hostivičtí policisté pátrají po zloději, který se vydal krást v obci Úhonice. Bylo to někdy v době od čtvrteční desáté večer do páteční sedmé ranní. Dřevěný plot nebyl pro něho překážkou – a francouzské dveře vedoucí na zahradu také ne. Nezvanému návštěvníkovi tedy nic nebránilo v tom, aby dům proslídil. Obohatil se o osm tisíc korun, když se jeho kořistí staly peníze a náramkové hodiny.

Podstatně bohatší kořist si odnesl neznámý pachatel, kterého v souvislosti s krádeží spáchanou v Černošicích hledají řevničtí policisté. Ten se vydal na neznanou návštěvu v sobotu večer; v době od 18.30 do 22.35. „V Olbrachtově ulici překonal oplocení pozemku, poté ze zadní strany domu vypáčil balkonové dveře a vnikl dovnitř,“ přiblížila Pučelíková, co předcházelo krádeži se škodou vyčíslenou na bezmála tři sta tisíc. Přesně to dělá 294 290 Kč. Zmizely peníze – a k tomu ještě šperky a pánské hodinky švýcarské značky Longines.

Postřehy, které by mohly přispět k odhalení zlodějů, mohou případní svědci sdělit policistům prostřednictvím bezplatné linky 158.